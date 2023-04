Minisforum UM773 Lite: coupon -163€ per il Mini PC

Adatto a gestire le operazioni della produttività quotidiana, grazie a un comparto hardware evoluto, ma anche allo studio, al gaming e all’intrattenimento multimediale come dimostrano le sue potenzialità, Minisforum UM773 Lite è il Mini PC della Venus Series del brand protagonista oggi di un’offerta Amazon da non lasciarsi sfuggire: 163 euro di sconto sul prezzo di listino, grazie al coupon da attivare in un click.

Amazon e coupon per Mini PC: l’affare Minisforum UM773 Lite

Con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato (licenza ufficiale Microsoft per gli aggiornamenti), integra specifiche tecniche di fascia alta: processore AMD Ryzen 7 7735HS con chip grafico AMD Radeon 680M, 32 GB di RAM DDR5 espandibile fino a 64 GB, SSD M.2 2280 PCIe 4.0 da 1 TB per l’archiviazione dei dati e slot libero per un’ulteriore unità SATA III, moduli Wi-Fi e Bluetooth integrati, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, USB 4 Type-C con output video fino a 8K che si aggiunge alle due uscite HDMI per allestire una configurazione multi-monitor, jack audio ed Ethernet. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate, elegante, minimalista e curato nei minimi dettagli.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Minisforum UM773 Lite al prezzo finale di 656 euro invece di 819 euro come da listino, grazie allo sconto di 163 euro di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Un investimento anche per il futuro, grazie alle opportunità offerte in fatto di upgrade.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

