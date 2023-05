NiPoGi AK1 PRO: il Mini PC è in doppio sconto (coupon)

Segnaliamo volentieri l’offerta di Amazon su NiPoGi AK1 PRO: il versatile Mini PC adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento, è acquistabile oggi approfittando di un doppio sconto sull’e-commerce, semplicemente attivando il coupon dedicato Si tratta di un’occasione da non perdere, per mettere sulla propria scrivania un computer tanto compatto quanto valido e destinato a durare nel tempo. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, come testimonia la presenza di una striscia LED che illumina la parte superiore durante il funzionamento.

Mini PC, che occasione: doppio sconto su NiPoGi AK1 PRO

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N5105 di undicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics 800, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 G per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 2.0 e 3.0, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda completa del prodotto.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita, occupandosi direttamente della logistica: se effettui subito l’ordine, entro domani NiPoGi AK1 PRO sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, il manuale utente e un cavo HDMI.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC al prezzo finale di soli 149,99 euro, approfittando di un doppio sconto: alla riduzione applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare per abbattere ulteriormente la spesa. Meglio approfittarne finché possibile.

