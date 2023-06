Mini PC: il coupon Amazon su NiPoGi AM02 (-100€)

Proposto da un marchio leader nel settore Mini PC, il modello NiPoGi AM02 ha tutto ciò che serve per diventare un alleato nella produttività quotidiana. All’interno del suo case, elegante e dalla dimensioni compatte, racchiude un comparto hardware in grado di gestire con disinvoltura ogni operazione. Lo segnaliamo oggi su queste pagine in quanto protagonista di un’offerta su Amazon che, per molti, lo rende un’occasione da cogliere al volo: grazie al coupon dal valore di 100 euro è possibile metterlo sulla scrivania approfittando di un grande risparmio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro.

NiPoGi AM02: perché il coupon di Amazon conviene

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore AMD Ryzen 7 3750H con chio grafico Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, quattro porte USB 2.0 Type-A, una Type-C, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet 1 Gbps e jack audio. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Lato software, la licenza ufficiale Microsoft permette di ottenere tutti gli aggiornamenti e le novità del sistema operativo non appena disponibili. Al prezzo finale di soli 319 euro invece di 433 euro come da listino, NiPoGi AM02 è un affare da cogliere al volo: non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Grazie alla rete logistica di Amazon, chi effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC già entro domani, con spedizione gratuita a domicilio. La confezione include l’alimentatore, il manuale, un cavo HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.