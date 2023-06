Mini PC in offerta: ecco il coupon per NiPoGi AM07

Una volta posizionato sulla scrivania, NiPoGi AM07 può sostituire in tutto e per tutto un computer desktop tradizionale, nonostante il suo ingombro ridotto al minimo. Oggi il Mini PC è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che permette di acquistarlo approfittando di un coupon sconto dal valore di 100 euro. È l’ideale per gestire ogni operazione della produttività quotidiana, ma non solo, anche le sessioni di studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza partendo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

NiPoGi AM07: il Mini PC è protagonista su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate nel suo design elegante e compatto: processore AMD Ryzen 5 5560U con GPU AMD Radeon, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), SSD M.2 da 512 GB per lo storage (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, uscite video HDMI e DisplayPort per il collegamento a più monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.1 e altre due USB 2.0, USB-C, doppio slot Ethernet e jack audio. Per ulteriori dettagli consultare la scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare NiPoGi AM07 al prezzo finale di soli 319,99 euro, con uno sconto di 100 euro rispetto al listino da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Vale la pena segnalare che la confezione include anche l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro lo schermo.

Approfittando subito dell’offerta Amazon si è certi di ricevere il Mini PC direttamente a casa e con spedizione gratuita in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine lo potrà mettere sulla propria scrivania già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.