Mini PC Overclock: approfitta del coupon sconto

Si chiama MeLE Overclock 3C ed è il Mini PC adatto anche alla produttività acquistabile oggi su Amazon approfittando di un’offerta speciale. È infatti proposto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce con un coupon sconto da attivare, per far crollare la spesa. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, sottolineando che il nome fa riferimento alla possibilità di intervenire direttamente sul BIOS per una configurazione dettagliata di tutti i parametri di funzionamento (avvio PXE/iPXE, Wake On LAN, Auto Power On, Wake On Line ecc).

MeLE Overclock 3C è il Mini PC che cerchi: attiva il coupon

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate nel suo case molto compatto: processore Intel N5095 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 4 TB), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, due uscite video HDMI che, insieme a una USB-C con DisplayPort, possono essere impiegate per connettere fino a tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e tutte le porte raffigurate nell’immagine qui sotto. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più è possibile consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, il Mini PC di MeLE (modello Overclocl 3C) è in vendita al prezzo finale di soli 199,99 euro grazie al coupon sconto proposto dall’e-commerce e attivabile in un click. Nella confezioni sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un giorno per chi effettua subito l’ordine. Attenzione: le unità a magazzino sono poche, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittare dell’occasione il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.