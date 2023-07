Scende il prezzo del Mini PC con schermo touch (coupon)

Nonostante la promozione in corso su HEIGAOLAPC M1 non faccia parte dell’evento Prime Day, la segnaliamo comunque per via dell’originalità del Mini PC: è infatti un dispositivo unico, in quanto dotato di schermo touch che può rendere inutile la connessione a un monitor esterno, così come l’uso di mouse e tastiera. Per usufruire dell’offerta, basta attivare il coupon dedicato.

Un Mini PC unico, con schermo touch: il coupon sconto

Può essere descritto come una sorta di tablet ibrido con tutte le componenti solitamente integrate in un computer desktop tradizionale. Ecco le sue specifiche tecniche: è equipaggiato con un processore Intel Celeron J4125 e una GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, una memoria interna eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati, uno slot per microSD, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Ci sono poi un altoparlante integrato, un microfono, un jack audio, due porte video HDMI per il collegamento simultaneo a più monitor esterni con supporto alla risoluzione 4K, uno slot Ethernet, tre porte USB Type-A e una di Type-C. Infine, la batteria interna da 2.500 mAh torna utile per l’uso in mobilità. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine attivando il coupon sconto può acquistare il Mini PC con schermo touch di HEIGAOLAPC (modello M1) al prezzo finale di 269,99 euro.

Sebbene questa offerta non ne faccia parte, ricordiamo che l’evento Prime Day in corso è accessibile in esclusiva dai clienti Amazon Prime. In scena fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio, vi può partecipare anche chi non ha mai attivato l’abbonamento, semplicemente iniziando subito il mese di prova e allungando così su tutti i vantaggi della sottoscrizione, senza affrontare spese.

