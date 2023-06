MeLe PCG02, il Mini PC Stick evoluto (coupon)

Finalmente, un Mini PC Stick in grado di garantire le prestazioni di un computer desktop completo: è MeLE PCG02, new entry del catalogo Amazon e già protagonista di un’offerta di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. È sufficiente collegare la sua uscita HDMI a un qualsiasi televisore o monitor per dare subito vita a una postazione per il lavoro, lo studio, la navigazione o l’intrattenimento. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche per analizzarne i punti di forza.

Mini PC Stick: il coupon Amazon per MeLe PCG02

Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che dà diritto alla ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Per quanto riguarda invece le componenti hardware, tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Celeron J4125 affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, due porte USB 3.0 Type-A, lettore microSD, jack audio e Kensington Lock. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Nella confezione sono inclusi anche l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente. Al prezzo finale di soli 224,99 euro, grazie allo sconto di oggi proposto da Amazon, MeLE PCG02 è un affare da non lasciarsi sfuggire: non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Vale infine la pena segnalare che l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’acquisto riceverà il nuovo Mini PC Stick direttamente a casa entro la metà della prossima settimana, senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.