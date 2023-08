HEIGAOLAPC M1: coupon Amazon per il Mini PC touch

Il design unico e originale è ciò che rende HEIGAOLAPC M1 diverso da tutti gli altri prodotti della categoria Mini PC: è infatti dotato di uno schermo touch che, quando necessario, permette di utilizzarlo in mobilità come un piccolo tablet, senza doverlo collegare a un monitor esterno (non servono nemmeno mouse e tastiera). Torna oggi su queste pagine per segnalare i coupon sconto su Amazon che permettono di acquistalo in offerta nelle sue due versioni proposte: con batteria interna oppure senza batteria.

Attiva il coupon di Amazon sul Mini PC touch

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione: display touchscreen da 5,5 pollici, CPU Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, memoria interna da 128 GB, slot microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, altoparlante integrato e microfono. Per saperne di più, consultare la descrizione completa. Qui sotto è possibile dare uno sguardo al design (le dimensioni sono pari a 14,2×9,1×1,9 centimetri).

Include le seguenti porte di connessione: jack audio, due uscite uscite HDMI per il collegamento simultaneo a più monitor esterni con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, tre porte USB Type-A e Type-C. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Tornando all’offerta, oggi la versione con batteria di HEIGAOLAPC M1 è acquistabile al prezzo finale di 259 euro invece di 299 euro, mentre quella senza batteria e senza batteria a 244 euro invece di 289 euro. Ognuno scelga quella più adatta sé, ricordandosi però di attivare il coupon dedicato.

Amazon garantisce la spedizione gratuita e la consegna a domicilio in un giorno. Vale a dire che effettuando l’ordine ora lo si riceverà a casa entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

