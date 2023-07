Mini PC touchscreen: il coupon fa crollare il prezzo

Il design di HEIGAOLAPC M1 lo rende un Mini PC davvero particolare e unico: è infatti dotato di un display touchscreen che rende opzionale il collegamento a un monitor esterno o a un televisore. In altre parole, può essere utilizzato sulla scrivania come un computer desktop tradizionale oppure in mobilità come un tablet. Si tratta di un concept ibrido e originale, proposto oggi in offerta su Amazon grazie a una promozione dedicata. È infatti possibile acquistarlo in forte sconto, semplicemente attivando il coupon dedicato.

HEIGAOLAPC M1: l’offerta Amazon sul Mini PC touchscreen

Diamo anzitutto uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, rimandando alla descrizione completa per conoscere ulteriori dettagli. Il cuore pulsante è costituito dal processore quad core Intel Celeron J4125 con GPU Intel UHD Graphics, affiancato da 8 GB di RAM e da una memoria interna eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati. Non mancano poi i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 14,2×9,1×1,9 centimetri, per un peso che si attesta a circa 250 grammi, poco più di uno smartphone.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato sul Mini PC touchscreen è Windows 11 Pro con licenza ufficiale. In questo modo, si è certi di poter ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite da Microsoft non appena disponibili.

Nell’immagine qui sopra sono ben visibili le porte per la connettività integrate: quattro USB 3.0, una Type-C, due uscite video HDMI 2.0 con supporto alla risoluzione 4K, uno slot LAN Gigabit per il collegamento cablato, un jack audio da 3,5 millimetri per auricolari o casse esterne (da utilizzare in alternativa allo speaker incluso) e un lettore di schede microSD.

Adatto a gestire le operazioni quotidiane della produttività, ma anche per la navigazione online, le sessioni di studio e l’intrattenimento multimediale, HEIGAOLAPC M1 è in offerta oggi al prezzo finale di 259,99 euro invece di 299,99 euro come da listino, grazie allo sconto su Amazon, di cui approfittare attivando il coupon dedicato.

Vale infine la pena segnalare la possibilità di approfittare della spedizione gratuita a domicilio, dunque della consegna direttamente a casa senza dover far fronte ad alcuna spesa aggiuntiva. Consigliamo comunque di verificare le tempistiche nella scheda del prodotto, potrebbero variare a seconda della disponibilità e di certo non si tratta di un articolo mainstream.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.