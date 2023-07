Mini PC: TRIGKEY Speed ​​​​S5, un piccolo mostro (coupon)

Segnaliamo per la prima volta su queste pagine un’offerta dedicata a TRIGKEY Speed ​​​​S5, il Mini PC del brand che si sta facendo strada in un segmento di mercato sempre più ricco, adatto alla produttività quotidiana e non solo. Non bisogna far altro che attivare il coupon proposto oggi da Amazon per acquistarlo approfittando di un forte sconto.

Il grande sconto di Amazon su TRIGKEY Speed ​​​​S5 (Mini PC)

Queste le specifiche tecniche integrate: processore octa core AMD Ryzen 7 5800H con GPU octa core AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 2280 NVMe da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Invece, le porte di connessione in dotazione sono: tre USB 3.2 Gen 2, una USB 2.0, una Type-C (anche output video), slot Ethernet da 1 Gigabit, due uscite HDMI per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per garantire la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. In questo momento, TRIGKEY Speed ​​​​S5 può essere tuo al prezzo finale di soli 349 euro, grazie alla promozione in corso che offre un coupon sconto dal valore di 100 euro da attivare in un solo click.

Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Chi sceglie di effettuare subito l’acquisto è certo di poter mettere il Mini PC sulla propria scrivania già entro l’inizio della prossima settimana. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.