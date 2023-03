Minisforum HX99G: Mini PC top di gamma (coupon -299€)

Non tutti i Mini PC sono uguali: Minisforum HX99G si classifica di diritto nella categoria relativa ai modelli top di gamma, grazie a un comparto hardware in grado di sprigionare un’enorme potenza di calcolo, mettendola a disposizione della produttività, ma non solo, anche per il gaming e per la produzione dei contenuti multimediali. Oggi merita un passaggio su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta Amazon che merita di essere segnalata, in forte sconto grazie al coupon da -299 euro attivabile in un click.

Mini PC: coupon Amazon per Minisforum HX99G

Basato sul sistema operativo Windows 11 Pro, con licenza ufficiale Microsoft inclusa per la ricezione puntuale degli aggiornamenti, integra le seguenti specifiche tecniche: processore octa core AMD Ryzen 9 6900HX con architettura Zen 3+, scheda grafica scheda grafica AMD Radeon RX 6600M con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità M.2 2280 PCIe4.0 da 1 TB (espandibile fino a 2 TB), supporto alla connessione simultanea di quattro monitor con risoluzione fino a 8K grazie a due uscite HDMI e altrettante USB 4, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, slot Ethernet e jack audio. Le dimensioni sono pari a 20,5×20,3×6,9 centimetri, il design è ottimizzato in modo da favorire una dissipazione ottimale del calore generato, senza influire sulla silenziosità. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Minisforum HX99G al prezzo finale di 1.200 euro invece di 1.499 euro come da listino, semplicemente attivando il coupon da -299 euro proposto sull’e-commerce. Un’occasione davvero ghiotta per coloro interessati a un device di questo tipo.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno gestita da Amazon: se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.