SSD 2 TB da 7000 MB/s: con il coupon Amazon il prezzo scende

Con fattore di forma M.2 e tecnologia PCIe 4.0 Gen4, la SSD da 2 TB della gamma Netac NV7000 è protagonista oggi di un’offerta su Amazon che merita di essere segnalata. Il prezzo scende al suo minimo storico grazie al coupon da attivare. La diponibilità è immediata e la spedizione a domicilio è gratuita.

Il coupon per Netac NV7000, la SSD da 2 TB

A livello di prestazioni si è al top della categoria: arriva a una velocità di 7.000 MB/s in fase di lettura e fino a 6.700 MB/s in scrittura, per un accesso ultrarapido ai dati, con zero latenze o attese per avvio, caricamento o elaborazione. È dunque adatta agli utilizzi professionali, al gaming e anche alla PS5, la console next-gen di Sony. Per conoscere altri dettagli c’è la scheda del prodotto.

L’unità SSD da 2 TB della linea Netac NV7000 è in vendita oggi al prezzo finale di 120,15 euro, grazie a un doppio sconto: alla riduzione applicata in automatico dall’e-commerce si aggiunge un ulteriore -20% da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

Come anticipato in apertura, Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine la riceverà entro domani, direttamente a domicilio e senza alcuna spesa aggiuntiva.

