Nintendo Switch: il coupon che fa crollare il prezzo

Nintendo Switch non ha certo bisogno di presentazioni: è la piattaforma videoludica di serie come Super Mario e Zelda, progettata per garantire il divertimento a tutta la famiglia, con un catalogo composto da centinaia di giochi e continuamente aggiornato. Oggi è protagonista di un’ottima offerta su eBay che permette di acquistarla al suo prezzo minimo storico, grazie a una promozione dedicata. Per approfittare non bisogna far altro che attivare un coupon inserendo il codice ITPERHPXPXXRQ67M nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento.

Affari gaming su eBay: lo sconto su Nintendo Switch

Come ben noto, la console può essere utilizzata in due modalità: collegata al televisore oppure in mobilità, sfruttando lo schermo integrato e i due controller Joy-con che si possono usare in modo indipendente, come visibile nell’immagine qui sotto. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare l’edizione 2022 di Nintendo Switch al prezzo finale di soli 243 euro. Come già scritto in apertura, per approfittarne non serve altro che inserire il codice ITPERHPXPXXRQ67M nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento con carta di credito/debito o PayPal.

L’affare è proposto da un venditore italiano con già oltre 28.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, la console sarà presto a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.