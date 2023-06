NiPoGi AM08PRO: il Mini PC da gaming a -215 euro

Non è il solito Mini PC: già il design di NiPoGi AM08PRO fa intendere quale sia il suo territorio d’azione, il gaming. Con tre diverse modalità di funzionamento (Silent, Auto e Performance), è protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon che permette di acquistarlo con una riduzione del prezzo totale pari a 215,00 euro. Chi desidera approfittarne non deve far altro che attivare il coupon dedicato. Per elencarne i punti di forza partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite.

NiPoGi AM08PRO: il doppio sconto per il Mini PC da gaming

Il comparto hardware è da top di gamma, all’altezza delle aspettative: processore AMD Ryzen 7 7735HS con GPU AMD Radeon 680M, ben 32 GB di RAM DDR5, unità SSD da 512 GB (M.2 NVMe) per l’archiviazione, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, quattro porte USB 3.2, USB-C con DisplayPort e due HDMI 2.0 per un totale di tre uscite video con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare AM08PRO al prezzo finale di 649,99 euro invece di 899,99 euro come da listino, con uno sconto complessivo di 215,00 euro grazie al coupon Amazon da attivare in un click.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se effettui subito l’ordine, il Mini PC da gaming di NiPoGi entro domani sarà sulla tua scrivania. Nella confezione, oltre al computer, sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.