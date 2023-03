Notebook Windows 11 con CPU Intel: coupon -100€

L’occasione di oggi per chi è alla ricerca di un nuovo notebook, ma non vuol spendere troppo, è l’offerta Amazon che propone il modello CHUWI GemiBook Pro con un coupon sconto di 100 euro che ne abbatte il prezzo. Si tratta di un portatile adatto alla produttività, sia in ufficio sia a casa o in movimento, ma anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche principali per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo,

CHUWI GemiBook Pro: l’offerta per il notebook

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo design compatto ed elegante con telaio in metallo: display FullView da 14 pollici con risoluzione 2K (2160×1440 pixel), processore Intel Celeron N5100 con GPU Intel UHD Graphics 600 Gr, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, porta USB-C con supporto all’output video e alla ricarica tramite PD 2.0, USB 3.0 Type-A, slot microSD, jack audio, altoparlanti, webcam con microfono, tastiera retroilluminata e batteria da 38 Wh per un’autonomia elevata. Se vuoi conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare CHUWI GemiBook Pro al prezzo finale di soli 399 euro, grazie al coupon sconto da 100 euro che puoi attivare in un click. Una spesa davvero irrisoria, considerandone le peculiarità, a partire dallo schermo in altissima risoluzione.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito, il notebook sarà presto sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nella produttività quotidiana oppure nelle sessioni di studio, di navigazione online e di intrattenimento multimediale nel tempo libero.

