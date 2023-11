Notebook con CPU Intel, 8/256 GB e Windows 11 a 254€

Teclast F16 Plus è il migliore notebook economico per rapporto qualità-prezzo in questo momento, grazie all’offerta su Amazon che permette di acquistarlo con una spesa di soli 254 euro. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon sconto dedicato. Il design è curato nei minimi dettagli con telaio in lega di alluminio e uno spessore di soli 18 millimetri.

Doppio sconto Amazon sul notebook Teclast

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Queste le specifiche tecniche integrate: display Full HD da 15,6 pollici con bordi ultrasottili, processore Intel Celeron N2120 con GPU Intel UHD 600, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB), Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, lettore microSD, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti stereo frontali, trackpad di grandi dimensioni, tastiera retroilluminata e batteria interna con autonomia elevata. Per saperne di più è possibile consultare la descrizione completa.

Ha tutto ciò che serve per soddisfare le esigenze più comuni nell’ambito della produttività, ma anche per lo studio e nel tempo libero. La promozione in corso permette di acquistare Teclast F16 Plus al prezzo finale di soli 254 euro invece di 359 euro come da listino, grazie al doppio sconto su Amazon. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare in un click, per un risparmio di 105 euro sul totale.

L’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà presto il notebook direttamente a casa, senza spese extra per il trasporto.

