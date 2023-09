Back to School: notebook F16 Plus a -70€ (coupon)

Con sistema operativo Windows 11 preinstallato, Teclast F16 Plus è la scelta giusta per chi cerca un notebook da destinare allo studio o alla produttività di base. Grazie all’offerta su Amazon attiva in questo momento può essere acquistato approfittando di un coupon sconto dal valore di 70 euro. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Teclast F16 Plus: il notebook giusto per la scuola

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate dal portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4100 con GPU Intel UHD Graphic 600, 12 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, lettore per schede microSD, porte USB 3.0 e 2.0, USB-C uscita video mini-HDMI e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

L’intero comparto hardware è racchiuso in un design compatto, sottile ed elegante. In questo momento, Teclast F16 Plus in offerta al prezzo finale di soli 299 euro, grazie allo sconto di 70 euro sul listino di cui approfittare attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione.

Se si effettua subito l’ordine, il notebook arriverà a casa entro pochi giorni con spedizione gratuita e consegna gestita dalla rete logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.