Il nuovo Mini PC di Minisforum: un mostro a -197€

Pronto a supportare ogni operazione della produttività quotidiana, anche quelle più pesanti, Minisforum UM790 Pro è la new entry del marchio per il catalogo Mini PC. In grado di sprigionare una enorme potenza di calcolo, oggi è protagonista di un doppio sconto su Amazon che fa crollare il suo prezzo finale, di cui è possibile approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Minisforum UM790 Pro: coupon -197€ per il Mini PC

Ecco le specifiche tecniche di questo top di gamma: processore AMD Ryzen 9 7940HS con GPU AMD Radeon 780M, ben 32 GB di RAM DDR5, unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless. Per saperne di più e per vedere altre immagini del design consultare la scheda del prodotto.

Invece, per quanto riguarda le porte di connessione, trovano posto quattro USB 3.2 Type-A, due USB 4 Type-C, slot Ethernet, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a un massimo di quattro monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare Minisforum UM790 Pro nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 792 euro invece di 989 euro, grazie al coupon Amazon da attivare che lo propone in doppio sconto rispetto al listino ufficiale. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno.

Volendo, c’è anche la versione con SSD da 512 GB al prezzo finale di 752 euro, sempre grazie a un coupon proposto dall’e-commerce. Considerando la differenza di spesa quasi trascurabile, il consiglio è però quello di optare per la configurazione con maggiore capacità di storage.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.