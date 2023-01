Nintendo Switch Lite a prezzo stracciato: il coupon

La versione portatile della console adatta a tutta la famiglia, Nintendo Switch Lite, oggi è protagonista di un’offerta eBay da non lasciarsi sfuggire: inserendo il codice CASA23 prima di effettuare il pagamento si attiva un coupon che fa crollare il suo prezzo fino a soli 188 euro.

Attiva il coupon sconto per Nintendo Switch Lite

Puoi scegliere il colore che preferisci, la spesa non cambia: Blu, Giallo oppure Turchese. Integra un display HD da 5,5 pollici e tutto ciò che serve per eseguire i giochi del catalogo. Non mancano inoltre il supporto al multiplayer in locale per otto partecipanti e l’accesso a quello online. Per altre informazioni puoi consultare la descrizione completa del prodotto.

Ecco dunque l’occasione che stavi aspettando: Nintendo Switch Lite è acquistabile al prezzo finale di soli 188 euro. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato inserendo il codice CASA23 prima di confermare il pagamento.

Si può comprare in tutta tranquillità: l’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 93.000 feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay. C’è anche la spedizione gratis in pochi giorni, ciò significa che ordinandola subito la riceverai direttamente a casa entro pochi giorni.

