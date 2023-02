PS5: il bundle con God of War è in sconto

Primo sconto per PS5 Standard Edition nel bundle con il gioco God of War Ragnarok: inserendo il codice CASA23 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, può essere tua al prezzo di 602 euro, inferiore al listino. È l’affare del giorno per chi desidera acquistare la console next-gen di casa Sony.

Occasione: bundle PS5+GoW in sconto con il coupon

In dotazione ovviamente anche il controller DualSense nella sua tradizionale colorazione White. La piattaforma non ha bisogno di presentazioni: qui si tratta della versione con lettore per i dischi, la più ricercata sul mercato, fino a poco tempo fa quasi introvabile. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Come anticipato, oggi è possibile acquistare il bundle su eBay approfittando dello sconto garantito dal coupon, pagandola solo 602 euro. Per farlo è sufficiente digitare il codice CASA23 , come mostrato qui sotto.

Il prodotto è nuovo e spedito nel suo imballo originale. L’affare è proposto da un venditore italiano con oltre 242.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà da te.

