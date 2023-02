Coupon: attivalo per la TV 4K di LG in forte sconto

È sufficiente inserire il codice CASA23 per attivare il coupon eBay che permette di acquistare la TV 4K da 55 pollici della serie LG UQ70 a prezzo stracciato. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta, ma si tratta dell’occasione perfetta per mettere in salotto un pannello di ultima generazione con funzionalità smart integrate, in forte sconto.

LG TV 4K da 55 pollici a prezzo stracciato: attiva il coupon

Lato software, l’accesso alle piattaforme di streaming è garantito dalla presenza del sistema operativo webOS con applicazioni preinstallate per Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, RaiPlay e così via. A gestire ogni operazione è il potente processore α5 Gen 5 con intelligenza artificiale. C’è spazio anche per il gaming, grazie al supporto nativo per NVIDIA GeForce NOW. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su questa TV 4K di LG da 55 pollici (serie UQ70) al prezzo finale di soli 386 euro, grazie alla promozione in corso. Per approfittarne non devi far altro che inserire il codice CASA23 nell’apposito campo prima di completare il pagamento, così da attivare il coupon dedicato.

A proporre l’offerta è un venditore italiano con oltre 242.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita: se la ordini subito, entro pochi giorni sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.