SSD Netac fino a 2 TB: sotto i 100€ con il coupon

Grande occasione su Netac NV7000: le unità SSD fino a 2 TB sono in forte sconto su Amazon. Ottime per lo storage, sono proposte con una riduzione di prezzo già applicata in automatico dall’e-commerce e un ulteriore coupon dedicato da attivare. Il funzionamento è basato sullo standard PCIe 4.0 con fattore di forma M.2 2280.

Netac NV7000: SSD superveloce in forte sconto

Le prestazioni sono mostruose: velocità fino a 7.300 MB/s in fase di lettura e 6.700 MB/s in scrittura. I tempi di attesa sono così azzerati, sia nell’avvio che durante il caricamento o l’elaborazione dei contenuti. È inoltre compatibile anche con la PS5. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi, la SSD da 1 TB della gamma Netac NV7000 è acquistabile al prezzo finale di soli 62,55 euro, grazie allo sconto applicato in automatico e al coupon da attivare su Amazon. L’affare è proposto dallo store ufficiale del brand. In questo momento, si trovano in offerta anche le versioni da 512 GB a 42,83 euro e da 2 TB a 99,27 euro.

In ogni caso, è possibile contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, l’unità arriverà direttamente a casa già entro domani.

