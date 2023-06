Fino al 35% in meno sulle SSD di Teclast (coupon)

Teclast è un brand noto al grande pubblico e agli addetti ai lavori soprattutto per i suoi notebook Windows e per i tablet Android dal rapporto qualità-prezzo elevato, ma nel catalogo sono presenti anche unità SSD progettate per rispondere alle esigenze di storage e di backup manifestate dagli utenti. Oggi segnaliamo su queste pagine la linea A810, proposta su Amazon con sconti fino al 35% rispetto al listino. Per approfittarne, come spesso accade in questi casi, non bisogna far altro che attivare i coupon dedicati.

I coupon di Amazon per le SSD Teclast A810

Con fattore di forma da 2,5 pollici, tecnologia 3D NAND per prestazioni elevate e basate sullo standard SATA III, arrivano a toccare la velocità di 550 MB/s in fase di lettura (e a 490 MB/s in scrittura) così da ridurre al minimo indispensabile i tempi di attesa durante l’avvio del computer o l’elaborazione dei dati. Assicurano la resistenza a sbalzi termini e altre sollecitazioni. È garantita la piena compatibilità sia con il sistema operativo Windows che con macOS. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Ecco tutte le unità incluse nella promozione e le relative percentuali di sconto. Sono tutte coperte da una garanzia di tre anni fornita dal produttore, ideali per un upgrade del PC in uso o per assemblarne uno nuovo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se scegli subito il taglio di memoria che fa per te ed effettui l’ordine ora, entro domani la SSD di Teclast della linea A810 sarà a casa tua senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.