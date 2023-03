Il tablet Android di Lenovo in sconto: ecco il coupon

La scelta giusta per chi cerca un tablet da destinare all’intrattenimento è Lenovo Tab M10 Plus. Dal design sottile e con tutto ciò che serve per guardare video, film o serie TV, è protagonista oggi di un’offerta eBay che lo rende un vero e proprio affare: per approfittarne non devi far altro che inserire il codice MARZO23 nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento. Partiamo dalla piattaforma software: il sistema operativo è Android con pieno accesso a Google Play per il download e l’installazione di tutte le applicazioni presenti sullo store.

Lenovo Tab M10 Plus è un affare su eBay

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display con ampia diagonale 10,3 pollici e risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core MediaTek Helio P22T, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, connettività wireless tramite Wi-Fi, Bluetooth e 4G-LTE per l’accesso a Internet in mobilità, batteria con autonomia elevata. Ulteriori informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare Lenovo Tab M10 Plus al prezzo finale di soli 161,99 euro. Vuoi sapere come approfittarne? Non devi far altro che attivare il coupon dedicato inserendo il codice MARZO23 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento, come mostrato nell’immagine qui sotto: ti basta un click ed è fatta.

Il prodotto è nuovo e fornito nella sua confezione originale integra. A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 94.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay a testimonianza della sua affidabilità, con disponibilità immediata e spedizione gratis a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro metà settimana sarà a casa tua.

