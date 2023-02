HDD da 5 TB a prezzo stracciato: attiva il coupon

Segnaliamo un’offerta davvero imperdibile per chi cerca un disco fisso esterno capiente, veloce e affidabile: il modello da 5 TB della linea WD My Passport (Western Digital) è proposto oggi in forte sconto su eBay: per approfittarne non bisogna far altro che attivare un coupon promozionale inserendo il codice CASA23 prima di completare l’ordine. La soluzione di storage definitiva per l’archiviazione e il backup dei propri dati.

WD My Passport da 5 TB: il disco esterno è un affare

Basato sulla tecnologia USB 3.0, è autoalimentato e in grado di trasferire in contenuti rapidamente. Inoltre, il suo design compatto da 2,5 pollici lo rende adatto al trasporto nella borsa, nello zaino o nella custodia del notebook. È garantita la compatibilità con tutti i sistemi operativi da Windows a macOS, passando per Linux, ChromeOS, Android e iOS. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il disco fisso esterno da 5 TB della linea WD My Passport al prezzo finale di 106 euro. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato, semplicemente inserendo il codice CASA23 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito, come mostrato qui sotto.

A proporre l’affare è un venditore con oltre 168.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. La disponibilità è immediata, con spedizione gratis in un paio di giorni: se lo ordini subito sarà presto sulla tua scrivania. Il prodotto è nuovo, originale e sigillato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.