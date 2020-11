Covid-19 Challenge: ecco le idee selezionate

“Covid-19 Challenge“, la call for ideas lanciata e promossa da Università Campus Bio-Medico di Roma e Marzotto Venture Accelerator, compie un passo avanti con la selezione delle 15 realtà che si giocheranno la possibilità di arrivare al “Preliminary Acceleration Program” messo in palio. Sono state 500 le candidature pervenute, tutte orientate ad ambiti sanitario, economico e sociale per contribuire a combattere l’emergenza Covid-19. La giuria ha quindi selezionato le migliori 15, dalle quali si uscirà con progetti veri e propri sulla strada della realizzazione.

Siamo davvero entusiasti della qualità dei progetti che sono pervenuti e che conferma, ancora una volta, la vivacità delle giovani realtà italiane unita alla capacità di cogliere velocemente nuove sfide, rispondendo con idee nuove e innovative e che mettono a fattor comune tecnologie e competenze. Le migliori startup e i migliori progetti passeranno alla vera e propria fase di accelerazione che prevede il supporto e l’affiancamento necessario a colmare i fabbisogni di validazione tecnologica, di finanza per l’investimento e penetrazione di mercato, anche attraverso il supporto delle Corporate Partner dell’iniziativa. Roberto Guida, Amministratore Delegato di Marzotto Venture Accelerator

Covid-19 Challenge: le idee selezionate