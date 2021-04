COVID-19: IATA Travel Pass per volare in sicurezza

La International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il suo passaporto sanitario digitale sarà disponibile da metà aprile. L’app Travel Pass verrà distribuita inizialmente per iOS e successivamente per Android. Questo “certificato” permetterà ai passeggeri di accedere ai voli e viaggiare in sicurezza, senza l’obbligo di rispettare la quarantena imposta da vari paesi.

Travel Pass per volare in sicurezza

La IATA rappresenta 290 compagnie aeree che coprono l’82% del traffico globale. In seguito all’annuncio di fine 2020, l’organizzazione ha avviato i test per il suo passaporto sanitario. L’app Travel Pass è stata utilizzata con successo a metà marzo dai passeggeri del volo Singapore Airlines da Singapore a Londra. Virgin Atlantic parteciperà ai test dal 16 aprile sulla tratta Londra-Barbados. Il successo dell’app dipenderà dall’adozione da parte delle compagnie aeree, dei paesi e degli aeroporti.

La funzionalità principale di Travel Pass è memorizzare l’esito della vaccinazione e la negatività ai test, ma permette anche di creare una versione digitale del passaporto elettronico tramite scansione di quello cartaceo. Sono inoltre indicate le restrizioni in vigore nei vari paesi. Tutti i dati sono conservati sullo smartphone, mentre la comunicazione con le autorità sanitarie avviene in forma cifrata. Il problema è l’assenza di uno standard globale per le certificazioni (test e vaccino).

Travel Pass rischia di essere l’ennesima app da installare sullo smartphone per la libera circolazione dei cittadini. La Commissione Europa ha annunciato il Digital Green Pass. I residenti di New York dovranno utilizzare Excelsior Pass, mentre per i tifosi italiani che vogliono andare allo stadio potrebbe essere obbligatoria l’app Mitiga.