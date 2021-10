Crea campagne di marketing digitale per il tuo business: il corso in sconto del 75%

Sapere come ottimizzare e potenziare il proprio business è fondamentale per riuscire ad emergere: questo è lo scopo del marketing digitale. Domestika ha preparato un corso ad hoc per imparare a dare vita a campagne marketing efficaci per potenziare la propria azienda, sfruttando alcune delle piattaforme più importanti come Google Ads, Facebook e Instagram Ads. Il corso è in offerta al prezzo di 9,90 euro, con uno sconto del 75%.

Gli insegnanti Arantxa Beltrán e Guillermo Medina, due consulenti esperti di questo campo, illustreranno passo per passo tutti i segreti e i procedimenti per dare un importante boost alla propria attività. Il corso partirà dall'introduzione al marketing digitale, spaziando ai vantaggi di e-mail, SEO, affiliati e marketing a pagamento, in particolare Google Ads e Faceboo Ads. Dopo aver acquisito le prime competenze arriverà il momento di progettare un piano di marketing e quindi imparare ad identificare il cliente ed il potenziale mercato sfruttando strumenti come Google Trends.

Grazie a questo pratico corso, Google Ads e Facebook Ads non avranno più segreti ma soltanto vantaggi. Il corso è rivolto a designer, illustratori, artisti, community manager e chiunque abbia intenzione di muovere i primi passi nel mondo del marketing digitale ed in particolare imparare a dare vita a campagne a pagamento su Google, Facebook oppure Instagram per permettere al proprio business, progetto o attività di crescere sempre di più. Non è necessaria alcuna conoscenza nell'ambito. Il corso è in offerta speciale al prezzo di 9,90 euro: un risparmio del 75% rispetto al prezzo originale.