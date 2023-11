Crea e archivia password sicure con LastPass: piano Families a soli 3,90€

Un gestore di password crea, memorizza e inserisce password. Tre parole che potrebbero sembrare del tutto semplici dato che siamo abituati a creare, memorizzare e inserire password. Non è pero, purtroppo, cosi perchè nella maggior parte dei casi le password che creiamo sono poco sicure. In questi casi, l’utilizzo di un software di gestore di password rappresenta una soluzione.

Dunque, oggi vuoi porre un rimedio facile e veloce alle pratiche inadeguate in materia di password proteggendo ogni account con un unico e semplice accesso? Fallo con LastPass, un password manager dalle caratteristiche uniche! Scopriamo insieme di cosa si tratta.

LastPass offre numerosissimi vantaggi, ad esempio, ti consente di riempire automaticamente i campi con le credenziali di accesso, le informazioni di pagamento; proteggere e semplificare i tuoi acquisti in rete custodendo le informazioni di pagamento in un portafoglio digitale; creare subito una password casuale e sicura grazie all’ apposito strumento online che LastPass ha pensato per te; creare subito nomi utente casuali e sicuri grazie all’apposito strumento online.

Accedendo alla pagina web dedicata, ti viene chiesto di creare un account per poter procedere con la prova gratuita di 30 giorni o con l’acquisto del piano Premium o Families. Per iniziare puoi scaricare e utilizzare LastPass Free su un tipo di dispositivo, computer o smartphone, oppure puoi decidere di passare a uno dei piani disponibili. Ricorda dunque che con LastPass Premium e Families, ogni password che salvi su uno dei tuoi dispositivi è subito disponibile anche su tutti gli altri. Proteggi anche tutta la tua famiglia!

Il piano Free non ha molte limitazioni rispetto a Premium, ma naturalmente il pacchetto Premium ti offre maggiori opzioni per una gestione password più completa. Ad esempio, sincronizzazione fra tutti i tuoi dispositivi e su più browser senza limitazioni, oltre a una condivisione illimitata e sicura delle password. Scegli LastPass tra:

Piano Free: 0 euro

Piano Premium: 2,90 euro al mese con fatturazione annuale

Piano Families: 3,90 euro al mese con fatturazione annuale

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.