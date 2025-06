Crea fino a 25 siti con AI e design perfetto: tutto a meno di 3€ al mese

Hai una bella idea in testa per lanciare finalmente il tuo business online? L’estate è il momento perfetto per costruire il tuo sito con calma, e con Hostinger Website Builder Premium, puoi mettere in piedi un sito professionale in poche ore e con pochissimi euro.

Grazie a uno sconto del 75% e 2 mesi extra gratis, paghi solo 2,99€ al mese scegliendo il piano da 48 mesi. E attenzione: puoi creare fino a 25 siti diversi, tutti personalizzati come vuoi tu.

Un sito su misura (senza dover toccare una riga di codice)

Hai presente quei builder complicati dove non capisci da che parte iniziare? Dimenticali. Hostinger ti mette tra le mani un editor drag & drop super intuitivo: trascina gli elementi, clicca, cambia, sposta. E se non sai da dove cominciare, puoi scegliere uno dei 150 template professionali già pronti, da personalizzare in pochi minuti.

Immagina: sei al mare, e nel frattempo stai creando il tuo futuro sito web, per far decollare la tua attività a settembre. La vera bomba? L’intelligenza artificiale di Hostinger. Ti fa solo qualche domanda e poi genera un sito completo per te: testi, immagini, colori e SEO. Sì, anche i testi! Ti trovi un sito già pronto da rifinire, come se un team creativo lavorasse per te mentre tu ti godi l’ombrellone. Il pacchetto include:

Fino a 25 siti web con un solo piano

Dominio gratis per il primo anno

50 caselle email incluse

Hosting incluso , nessuna installazione tecnica da fare

Assistenza 24/7 , anche di notte, anche in agosto

Editor AI, SEO assistito, template già pronti

Vai sul sito di Hostinger e inizia oggi stesso a creare il tuo sito professionale. Autunno è il nuovo Capodanno. E tu sarai già sulla linea di partenza.