Crea il tuo negozio online in soli 3 semplici passaggi

Vendere online è una grande opportunità di crescita sia per le realtà professionali e i negozi che vogliono investire in un e-commerce che per gli store fisici tradizionali che vogliono ampliare le loro possibilità. Le statistiche mostrano come negli ultimi anni il settore dei negozi online sia molto cresciuto e si tratta di un trend che continuerà ad aumentare registrando numeri importanti sia per i clienti che per le aziende. Aprire oggi un e-commerce è, quindi, una scelta strategica potenzialmente vantaggiosa. Farlo con Hostinger e con il Website Builder Business in offerta con il 73% di sconto è un’occasione imperdibile.

Costruire pagine e vetrine ad alta conversione

Il piano Website Builder Business prevede diversi strumenti e vantaggi per i professionisti che vogliono aprire un negozio online. La prima parte del processo di creazione dell’e-commerce prevede di rispondere a delle domande per poi lasciar spazio all’intelligenza artificiale che in meno di un minuto restituisce una struttura base sulla quale intervenire per realizzare il sito su misura alle proprie esigenze.

Lo step successivo è proprio quello della personalizzazione che può contare su un’interfaccia semplice e intuitiva grazie all’editor drag e drop, con il quale modificare il font, i colori e le varie combinazioni fino a ottenere il risultato desiderato.

Infine con la scelta del nome di dominio si può mandare online il sito aggiungendo prodotti, descrizioni e sfruttando tutti gli strumenti compresi nel piano Website Builder Business: e-mail gratuite, oltre 20 metodi di pagamento supportati e l’assistenza professionale di Hostinger accessibile 24 ore su 24 7 giorni su 7. Con Hostinger l’e-commerce non è un semplice spazio statico, ma un negozio attivo dal quale ricevere appuntamenti, aggiungere sconti e codici promozionali, gestire gli ordini e le opzioni di spedizione, tutto in maniera comoda e conveniente. Non vengono, infatti, applicate commissioni alle transazioni e l’intero guadagno delle vendite viene versato al venditore.