Crea il tuo sito con il servizio hosting di IONOS a partire da 0 €

Oggi avere un sito web veloce e affidabile è fondamentale per aziende, professionisti e creator che vogliono aumentare la propria presenza online. Per ottenere buone prestazioni è necessario scegliere un servizio di hosting solido, capace di garantire stabilità, sicurezza e assistenza tecnica continua.

In questo contesto si inserisce IONOS, uno dei principali provider europei di hosting e cloud, che offre un’infrastruttura moderna e data center europei progettati per garantire prestazioni elevate e sicurezza dei dati. Attualmente IONOS propone anche una promozione particolarmente interessante, che permette di iniziare con un piano di web hosting con dominio, certificato SSL ed e-mail inclusi, con alcune offerte che prevedono persino il primo anno gratuito.

Prestazioni elevate e sito sempre online

Uno degli aspetti più importanti quando si sceglie un hosting è la disponibilità del servizio. IONOS garantisce un uptime del 99,99%, assicurando che il sito rimanga online anche durante picchi di traffico o situazioni impreviste. Questo risultato è possibile grazie a infrastrutture ridondanti e georidondanti che proteggono i dati e mantengono il servizio attivo in ogni momento.

Le piattaforme utilizzano storage NVMe SSD ad alta velocità, una tecnologia che consente caricamenti più rapidi delle pagine web e prestazioni migliori rispetto ai sistemi di archiviazione tradizionali. A questo si aggiungono sistemi di sicurezza avanzati come la protezione DDoS, lo scanner antimalware per siti web e i backup automatici che permettono di recuperare i file fino a sei giorni indietro.

I piani di web hosting IONOS

IONOS mette a disposizione diversi piani di hosting pensati per soddisfare esigenze differenti, dai piccoli siti personali fino ai progetti più strutturati. Il piano Standard è pensato per chi muove i primi passi online e ha un prezzo promozionale di 3 euro al mese per i primi sei mesi, che successivamente passa a 5 euro al mese. Questa soluzione include 100 GB di spazio su NVMe SSD, una casella e-mail e un dominio gratuito per il primo anno, oltre agli strumenti di sicurezza come certificato SSL e scanner antimalware.

Il piano Plus è progettato per progetti in crescita e rappresenta una delle offerte più interessanti del momento. Con questa promozione è possibile attivarlo a 0 euro al mese per i primi 12 mesi, per poi passare a 9 euro al mese. Il piano offre 200 GB di spazio su NVMe SSD, due caselle e-mail, dominio gratuito per un anno e prestazioni migliorate grazie all’integrazione della CDN, che aiuta a rendere il sito più veloce anche per visitatori provenienti da diverse parti del mondo.

Per chi ha bisogno di maggiori risorse è disponibile il piano Premium, pensato per progetti con traffico più elevato o per siti in forte crescita. In questo caso il prezzo promozionale è di 6 euro al mese per i primi sei mesi, che successivamente diventa 12 euro al mese. Il piano include 350 GB di spazio su NVMe SSD, quattro caselle e-mail, dominio gratuito per il primo anno e risorse server fino a cinque volte superiori rispetto ai piani base, garantendo prestazioni più elevate.

La possibilità di scalare le risorse in modo semplice permette inoltre di adattare il piano di hosting alla crescita del progetto senza dover cambiare provider o migrare il sito. Per conoscere l’offerta completa di IONOS clicca qui.