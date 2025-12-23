Crea il tuo sito web a costo zero con IONOS: gratis per un anno

Sogni di lanciare il tuo progetto online ma temi i costi di gestione o la complessità tecnica che ne può derivare? La risposta arriva da IONOS, che ha lanciato una promo imperdibile: oggi puoi attivare il piano Plus GRATIS per il primo anno, con un risparmio complessivo di ben 216 euro.

Non si tratta solo di uno spazio web, ma di un pacchetto completo che include dominio personalizzato, casella e-mail professionale e strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale.

Libertà creativa e Intelligenza Artificiale

Il piano Plus è stato progettato specificamente per i principianti e i professionisti che desiderano un risultato d’impatto senza dover scrivere una sola riga di codice. Grazie alla potenza dell’AI di IONOS, potrai generare il tuo sito web in tempi record.

Il generatore AI crea la struttura del tuo sito web, mentre tu ti concentri sulla visione d’insieme. Il pacchetto include anche dominio incluso per un anno, un certificato SSL per garantire la massima sicurezza ai visitatori e una casella di posta elettronica dedicata con ben 12 GB di spazio.

Realizzare il proprio sito web, come anticipato, è semplicissimo con IONOS. Il procedimento inizia con la selezione del template ideale tra i numerosi modelli professionali disponibili. Una volta scelto lo stile più adatto alla propria attività, si passa alla fase di inserimento dei contenuti. Grazie a un editor intuitivo, è possibile aggiungere testi e immagini all’interno di sezioni responsive.

La personalizzazione è totale: con pochi clic si possono modificare forme, colori e tipografia, attingendo anche a una galleria di oltre 17.000 immagini gratuite. Tra gli strumenti di Intelligenza Artificiale inclusi segnaliamo anche il generatore di testo, che produce contenuti originali in pochi secondi, funzioni SEO avanzate e la possibilità di integrare un negozio online con tutte le opzioni del caso, sia in termini di pagamento che si spedizione.

Per chi vuole lanciare un sito web ma vuole abbattere i costi iniziali, la promo IONOS è perfetta: il canone è azzerato per i primi 12 mesi. Avrai inoltre sempre al tuo fianco un consulente personale per supporto individuale. Con un risparmio complessivo di 216 euro, questo è il momento giusto per pubblicare il proprio progetto online senza costi.