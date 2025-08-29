Crea il tuo sito web con IONOS: bastano pochi clic ed è GRATIS per un anno

Preparati a lanciare e a dare concretezza alla tua idea digitale con MyWebsite Now Starter di IONOS. Questo pacchetto tutto compreso ti mette a disposizione un website builder con funzioni AI con cui creare e mandare online il tuo sito web in pochi passaggi e senza avere conoscenze di codice di programmazione. Potrai fare tutto da solo con il supporto di un sistema intuitivo e facile da usare e con l’aiuto di un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E la cosa più bella sai qual è? Grazie a questa offerta limitata è tutto gratis per un anno.

IONOS ti aiuterà a mandare online il tuo sito web in soli tre passaggi. Quello che dovrai fare tu è scegliere un template creato da designer professionisti tra quelli a disposizione, aggiungere testi e immagini, personalizzare forme, colori e tipografia e poi, se preferisci, farti aiutare dall’intelligenza artificiale integrata che ti darà modo di generare testi originali in pochi secondi, suggerirti layout e palette di colori e ti mette a disposizione una libreria di oltre 17.000 immagini pronte all’uso.

Le sezioni del sito saranno responsive, quindi pronte ad essere utilizzate indistintamente su PC, smartphone e tablet, mentre con il sistema drag & drop, per intenderci un vero e proprio “trascinamento”, potrai riorganizzare le pagine e i contenuti in totale libertà. Ancora: senza toccare una riga di codice.

Il tuo progetto, o i tuoi progetti, saranno gestibili da un’unica interfaccia da cui monitorare i progressi, ricevere consigli e accedere a eventuali servizi IONOS che potrai attivare durante il tuo percorso. Un approccio dunque semplice, veloce e potente per dare forma alla tua idea e renderla una presenza digitale concreta. Provalo gratis per 12 mesi.