 Crea il tuo sito web con IONOS e i suoi strumenti AI: il primo anno è gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Crea il tuo sito web con IONOS e i suoi strumenti AI: il primo anno è gratis

Crea il tuo sito web con IONOS MyWebsite Now Starter: un anno gratis, dominio incluso e strumenti con Intelligenza Artificiale.
Crea il tuo sito web con IONOS e i suoi strumenti AI: il primo anno è gratis
Informatica Cloud & Hosting
Crea il tuo sito web con IONOS MyWebsite Now Starter: un anno gratis, dominio incluso e strumenti con Intelligenza Artificiale.

IONOS lancia il proprio website builder senza costi per un intero anno: l’opportunità perfetta per chi desidera creare il proprio sito web personalizzato anche se non ne ha le competenze tecniche. La promo include dominio gratis e indirizzo e-mail professionale, oltre a strumenti basati su Intelligenza Artificiale.

Scegli IONOS, è gratis per un anno

Tutto ciò che serve per il tuo sito web

Con MyWebsite Now Starter di IONOS creare un sito web è facilissimo, grazie alle funzioni basate su Intelligenza Artificiale che ti aiuteranno a realizzare i tuoi contenuti: dal generatore di testo automatico a quello di ottimizzazione testi, fino al generatore di immagini e palette colori.

Il pacchetto include, inoltre:

  • Dominio gratuito per il primo anno e certificato SSL incluso
  • Casella e-mail professionale con 12 GB di spazio
  • Sezioni predefinite responsive e layout personalizzabili
  • Editor intuitivo drag & drop, senza bisogno di programmazione
Acquista il pacchetto IONOS senza costi

Con MyWebsite Now Starter avrai tutti i tuoi progetti online a portata di mano. Attraverso un’unica interfaccia potrai gestire contenuti, negozio online, pagamenti e spedizioni. Il sito sarà ottimizzato per desktop, tablet e smartphone, e non compariranno pubblicità indesiderate.

Non perdere l’occasione di creare il tuo sito web senza costi per un anno, con dominio incluso, strumenti AI e supporto professionale fornito da un consulente. Scegli IONOS e risparmia 216 euro, perché il piano è gratis per un intero anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Web hosting completo a prezzo da non credere: Hostinger è in offerta

Web hosting completo a prezzo da non credere: Hostinger è in offerta
Internxt: privacy totale e 85% di sconto sui piani Lifetime

Internxt: privacy totale e 85% di sconto sui piani Lifetime
Archivia i tuoi file per sempre con l'offerta Lifetime di pCloud

Archivia i tuoi file per sempre con l'offerta Lifetime di pCloud
Sito WordPress a soli 14,90€? Ecco l'offerta di Aruba

Sito WordPress a soli 14,90€? Ecco l'offerta di Aruba
Web hosting completo a prezzo da non credere: Hostinger è in offerta

Web hosting completo a prezzo da non credere: Hostinger è in offerta
Internxt: privacy totale e 85% di sconto sui piani Lifetime

Internxt: privacy totale e 85% di sconto sui piani Lifetime
Archivia i tuoi file per sempre con l'offerta Lifetime di pCloud

Archivia i tuoi file per sempre con l'offerta Lifetime di pCloud
Sito WordPress a soli 14,90€? Ecco l'offerta di Aruba

Sito WordPress a soli 14,90€? Ecco l'offerta di Aruba
Eleonora Busi
Pubblicato il
15 dic 2025
Link copiato negli appunti