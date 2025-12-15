Crea il tuo sito web con IONOS e i suoi strumenti AI: il primo anno è gratis

IONOS lancia il proprio website builder senza costi per un intero anno: l’opportunità perfetta per chi desidera creare il proprio sito web personalizzato anche se non ne ha le competenze tecniche. La promo include dominio gratis e indirizzo e-mail professionale, oltre a strumenti basati su Intelligenza Artificiale.

Tutto ciò che serve per il tuo sito web

Con MyWebsite Now Starter di IONOS creare un sito web è facilissimo, grazie alle funzioni basate su Intelligenza Artificiale che ti aiuteranno a realizzare i tuoi contenuti: dal generatore di testo automatico a quello di ottimizzazione testi, fino al generatore di immagini e palette colori.

Il pacchetto include, inoltre:

Dominio gratuito per il primo anno e certificato SSL incluso

per il primo anno e certificato SSL incluso Casella e-mail professionale con 12 GB di spazio

e-mail professionale con 12 GB di spazio Sezioni predefinite responsive e layout personalizzabili

predefinite responsive e layout personalizzabili Editor intuitivo drag & drop, senza bisogno di programmazione

Con MyWebsite Now Starter avrai tutti i tuoi progetti online a portata di mano. Attraverso un’unica interfaccia potrai gestire contenuti, negozio online, pagamenti e spedizioni. Il sito sarà ottimizzato per desktop, tablet e smartphone, e non compariranno pubblicità indesiderate.

Non perdere l’occasione di creare il tuo sito web senza costi per un anno, con dominio incluso, strumenti AI e supporto professionale fornito da un consulente. Scegli IONOS e risparmia 216 euro, perché il piano è gratis per un intero anno.