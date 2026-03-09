Crea il tuo sito web con WordPress e l'AI di Aruba: 11€ per il primo anno

È ancora più semplice creare un sito web professionale grazie alla promo Aruba Hosting: l’opzione con WordPress preinstallato, che include anche certificato SSL e altri strumenti per la sicurezza, è in offerta a 11,90 euro (+IVA) per il primo anno. È inoltre presente una funzionalità con Intelligenza Artificiale, che ti permette di generare pagine da zero in pochissimi minuti, senza saper programmare.

Crea il tuo sito web con l’AI di Aruba Hosting

Questa promozione è pensata per chi vuole sviluppare un sito web con WordPress, tra i CMS open source più utilizzati. Che si tratti di un semplice sito web, di un blog o perfino di un e-commerce, Aruba Hosting ti permette di avviare il tuo progetto con un investimento minimo e tante funzionalità da cui attingere.

Il piano Hosting per WordPress ha un costo di 11,90 euro + IVA per il primo anno: al rinnovo, il costo tornerà quello normale di 49,99 euro annuali. Include inoltre una serie di strumenti fondamentali per avviare il proprio progetto online, tra cui segnaliamo:

WordPress preinstallato

Dominio e traffico illimitato

e traffico illimitato Backup automatico

Certificato SSL DV incluso per la connessione HTTPS

DV incluso per la connessione HTTPS AI Assistant Starter

Tecnologie HiSpeed Cache, CDN

Supporto ai protocolli HTTP/2 e HTTP/3

Cinque caselle e-mail professionali

Puoi scegliere tra migliaia di temi e plugin già disponibili con WordPress, personalizzare ogni aspetto del tuo sito, configurare lo spazio web e aggiungere sempre nuovi contenuti. Tra le novità più interessanti c’è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale per accelerare la creazione del sito web.

Con AI Site Launcher puoi inserire obiettivi, stile e tono di voce per ottenere in pochi attimi una struttura già pronta; con AI Page Builder, invece, generi automaticamente pagine con layout e design personalizzati. Insomma: non serve saper programmare, per avviare il proprio progetto web online.

Il piano Aruba Hosting WordPress è una soluzione completa per chi muove i primi passi in questo mondo: sottoscrivilo a 11,90 euro per il primo anno e accedi a una serie di funzionalità avanzate e professionali con un investimento iniziale pressoché minimo.