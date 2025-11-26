Crea il tuo sito web professionale con IONOS: il website builder AI è gratis

Cerchi un modo semplice e veloce per creare il tuo sito web? L’offerta IONOS fa al caso tuo: realizza il tuo sito web completo di dominio e indirizzo e-mail con il website builder AI made in Germany di IONOS, gratis per un intero anno, con uno sconto di ben 216 euro.

Un’opportunità per chi vuole aprire un sito web

MyWebsite Now Starter, questo il nome del website builder di IONOS, è pensato per chi desidera creare un sito web funzionale e personalizzato in pochi passaggi. Tutto quello che devi fare è scegliere il template adatto al tuo progetto, aggiungere i contenuti attingendo alla galleria da oltre 17 mila elementi disponibili e personalizzare il tuo layout prima di pubblicarlo in pochi minuti. Il tutto supportato dall’Intelligenza Artificiale, che ti aiuta a ottimizzare testi e immagini per un migliore posizionamento sui motori di ricerca.

Il piano Plus, in promozione senza costi per un anno, include:

Dominio e certificato SSL gratuiti per tutto il primo anno;

per tutto il primo anno; Casella email professionale da 12 GB;

professionale da 12 GB; Generatore di testo e immagini con IA , palette di colori e strumenti SEO integrati;

, palette di colori e strumenti SEO integrati; Sezioni predefinite responsive, progettate da esperti di web design, con possibilità di aggiungere pagine e organizzare la navigazione tramite drag and drop;

responsive, progettate da esperti di web design, con possibilità di aggiungere pagine e organizzare la navigazione tramite drag and drop; Layout completamente personalizzabile: modifica forme, colori, font e immagini con un solo clic.

E molto altro. Grazie a questi strumenti, ogni sito può avere un design professionale, facilmente leggibile su desktop, smartphone e tablet. Inoltre, con IONOS puoi aggiungere un negozio online con diverse opzioni di pagamento e spedizione, gestire tutti i tuoi progetti da un’unica interfaccia e avere un sito senza pubblicità. Inoltre, puoi contare su assistenza personalizzata per supporto tecnico.

Non lasciarti sfuggire la promo: un anno di website buidler IONOS gratis. Così avrai a disposizione tutti gli strumenti per creare il tuo sito web in totale autonomia, grazie a dominio incluso e tante altre funzionalità disponibili senza costi aggiuntivi.