Crea il tuo sito web professionale in pochi minuti con questo tool AI

La nuova promozione dell’azienda di web hosting Hostinger offre fino al 75% di sconto sul piano che include un hosting più un website builder, vale a dire i due elementi essenziali per creare un sito web professionale di successo. Grazie all’iniziativa in corso, il prezzo parte da 2,99 euro al mese, con due mesi extra gratis.

Hostinger mette in campo un hosting di qualità, che si distingue in particolare per velocità e sicurezza. L’altro fiore all’occhiello è il website builder proprietario basato sull’intelligenza artificiale, attraverso cui tutti gli utenti sono in grado di avviare un blog, un e-commerce o una vetrina personale in tre passaggi.

Creare un sito web professionale con Hostinger

Il piano hosting di Hostinger offre data center locali in tutto il mondo, a tutto vantaggio della velocità del nuovo sito web, una componente imprescindibile al giorno d’oggi. Tempi di risposta più rapidi e una maggiore velocità di caricamento delle pagine sono infatti alla base di un’esperienza d’uso migliore, e di conseguenza di un’ottimizzazione per i motori di ricerca di livello superiore.

Alla velocità dell’hosting si affianca un website builder AI che consente anche a chi non ha alcuna conoscenza tecnica di realizzare un sito web nel giro di pochi minuti. Tutto quello che occorre è descrivere all’AI il progetto desiderato, dopodiché si potrà personalizzare il risultato ottenuto attraverso un semplice editor incluso nel piano, per poi infine pubblicare il sito selezionando il nome di dominio, mantenendo prestazioni e sicurezza sempre al top.

Il piano Website Builder Premium di Hostinger gode di uno sconto del 75% su tutti gli ordini di 48 mesi, con un prezzo di 2,99 euro al mese. Le funzionalità principali incluse sono un’e-mail gratuita, un editor drag and drop, un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, 150 template, modifiche da dispositivi mobile, supporto 24 ore su 24 e un website builder AI proprietario.