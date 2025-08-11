Crea la tua entrata passiva: basta questo website builder economico (con AI)

Avviare un sito web professionale e generare entrate passive oggi è alla portata di tutti. Con IONOS MyWebsite Now Starter, puoi creare il tuo sito web o e-commerce online in pochi minuti e senza competenze tecniche, grazie a un website builder economico, intuitivo e potenziato da funzioni di intelligenza artificiale. Oggi è disponibile con un’offerta imbattibile: un anno di canone GRATIS, anziché 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro – dominio e indirizzo e-mail inclusi.

Come funziona il website builder di IONOS

Il pacchetto MyWebsite Now Starter è pensato per chi vuole avviare un progetto online – che sia un sito aziendale, personale o un portfolio – e iniziare a monetizzare in modo semplice. Ti bastano tre semplici passaggi:

Scegli un template: seleziona il design più adatto alla tua attività tra decine di opzioni professionali Aggiungi i contenuti: inserisci testi, foto e immagini in modo intuitivo con la funzione drag & drop Personalizza il layout: modifica forme, colori e font fino a ottenere il risultato perfetto, poi pubblica con un clic

Grazie alle sezioni responsive progettate da esperti, il tuo sito sarà perfetto su desktop, tablet e smartphone. Inoltre, le funzioni SEO integrate ti aiuteranno a ottenere visibilità sui motori di ricerca fin da subito.

Funzioni AI per creare contenuti unici e risparmiare tempo

Uno dei punti di forza di IONOS è il generatore di testo automatico basato su intelligenza artificiale. Con pochi input puoi ottenere testi originali per il tuo sito, pronti per essere pubblicati, riducendo drasticamente i tempi di scrittura. In più, avrai accesso a oltre 17 mila immagini professionali da integrare nelle tue pagine.

Ecco tutti i vantaggi principali che ti aspettano con IONOS:

Dominio gratuito e certificato SSL

E-mail professionale personalizzata

Assenza di pubblicità

Consulente personale dedicato per supporto e consigli

Possibilità di integrare un negozio online con pagamenti e spedizioni gestiti

Canone zero per 12 mesi, funzioni AI, dominio incluso e strumenti professionali: IONOS è la scelta perfetta per creare un sito web e generare entrate passive senza investimenti iniziali. Attiva subito il tuo piano e risparmia 216 euro sul primo anno!