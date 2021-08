Crea, modifica o converti i file PDF con la massima velocità e semplicità con PDF Pro 2

Oggi vogliamo proporti uno dei migliori editor PDF in circolazione, ideale sia per utenti privati che per professionisti. Stiamo parlando di Ashampoo PDF Pro 2, un software che ti permette di lavorare con la massima semplicità e velocità su qualsiasi modello di file PDF.

Ashampoo PDF Pro 2: caratteristiche tecniche

Ashampoo è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, da oltre vent’anni propone alcuni dei software più utilizzati, sia in ambito freeware che su licenza. PDF Pro 2 è una delle soluzioni indispensabili per creare, modificare e convertire file in formato PDF. La suite offre alcune funzionalità essenziali per sfruttare al meglio questo tipo di file, in maniera semplificata e rapida. Un esempio è la gestione dei moduli: con pochi clic è possibile aggiungere elementi interattivi come elenchi di selezione, caselle di controllo o campi di immissione. In questo modo la compilazione del modulo risulterà decisamente più accessibile e veloce.

La vera chicca è però la visualizzazione affiancata, che permette di scorrere simultaneamente due documenti così da semplificarne la comparazione. Non mancano poi numerosi strumenti rivolti soprattutto all’ambito professionale e legale. È presente, infatti, la numerazione Bates che permette di assegnare numeri univoci o timbri data/ora ai tuoi documenti. Presente la crittografia AES128 che garantisce la massima protezione ai file da malintenzionati in caso di furto o smarrimento. Ottimo l’editor di immagini, che permette di elaborare eventuali foto presenti nel file con un editor esterno, ma in maniera completamente automatizzata. È possibile aprire l’editor direttamente dal file PDF, effettuare le modifiche e poi applicarle, senza dover separatamente esportare l’immagine per poi importarla nuovamente all’interno del file. Elencare le numerose possibilità offerte da PDF Pro 2 sarebbe un’impresa ardua. Tutto ciò che possiamo dire è che si tratta senza dubbio di una delle soluzioni più efficaci e complete del mercato. Inoltre, con una sola licenza, gli utenti privati potranno dotare del software ben 3 computer.

Grazie ad uno sconto del 57%, è possibile acquistare la versione digitale del software direttamente dal sito di Ashampoo per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.