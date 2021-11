Crea negozio online con WordPress grazie a questo corso a soli 9,90 Euro!

Avviare un sito WordPress e gestirlo non è sempre così facile. Sebbene si tratti di una piattaforma accessibile a tutti e non complessa da apprendere per un utilizzo base, come nel caso di blog personali, quando si parla di siti più complessi, specialmente in ambito aziendale, la situazione si complica. L’implementazione di strumenti e-commerce è certamente una gatta da pelare, ma grazie al corso Domestika sulla creazione di un negozio online con WordPress tutto diventa più semplice. Cogliete questa occasione, dato che è pure in sconto a 9,90 Euro!

Corso Domestika sulla creazione di negozi WordPress online in sconto: cosa include?

Questo corso conta 21 lezioni per un totale di 3 ore e 52 minuti. Il contenuto sarà completamente in spagnolo ma, fortunatamente, non mancano i sottotitoli in inglese, italiano e altre lingue europee come francese e tedesco. A occuparsene è il consulente marketing Joan Boluda, da tempo specializzatosi in marketing online e consulenza strategica WordPress.

Il contenuto prevede la consueta introduzione a WordPress e WooCommerce, uno dei plugin più utilizzati al mondo. Considerato che il requisito principale per la frequentazione del corso è il possesso di un sito WordPress con dominio base, successivamente il docente spiega come installare WooCommerce e procedere con la configurazione del servizio. Dopodiché si passa alla creazione di prodotti, menu, categorie, tag e gestione di ordini e buoni sconto. Il progetto finale previsto vede la creazione di un negozio online WordPress intero. Si nota, infine, che il corso è aggiornato a WordPress 5.3.2 a gennaio 2020; potrebbero esserci quindi novità non trattate durante le lezioni.

Come specificato in apertura, il prezzo è pari a 9,90 Euro contro i 39,90 Euro di base. Si tratta, insomma, di un taglio di prezzo del 75%. L’accesso sarà illimitato in seguito all’acquisto ed effettuabile anche da app. Come da tradizione di Domestika, alla conclusione del corso verrà consegnato un certificato di completamento.