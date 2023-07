Crea subito la tua musica con Music Maker 2024 Free

La musica è la tua passione e adori ascoltarla ovunque tu sia? Al giorno d’oggi la tecnologia offre l’opportunità non solo di ascoltare musica dei nostri gruppi preferiti ma anche di creare e produrre in autonomia le canzoni. Music Maker nasce, infatti, come software per tutti coloro che adorano creare musica in modo semplice e moderno.

Produrre musica e canzoni è sempre stato il tuo sogno ma non avevi a disposizione uno strumento adatto a semplificarti il lavoro? Grazie a Music Maker puoi produrre le tue canzoni da solo, senza alcuna esperienza e senza dover guardare tutorial per ore.

Creare musica diventa divertente, intuitivo: e non preoccuparti se non sei esperto, i risultati che otterrai saranno sorprendenti in pochissimo tempo.

Come funziona? Te lo spieghiamo subito senza farti perdere troppo tempo, tempo che puoi utilizzare per iniziare a creare e produrre musica!

Per creare la tua canzone, inizia a sfogliare i suoni di qualsiasi stile musicale: per farlo ti basta scegliere alcuni loop e trascinarli nella timeline. A contraddistinguere Music Maker è infatti la sua capacità di fonderli automaticamente, in modo che tu possa organizzare le tue idee come preferisci e creare canzoni perfettamente armonizzate.

Puoi mixare e abbinare qualsiasi genere: le soundpool sono ciò che rendono questo software semplicissimo da usare. Ogni soundpool contiene una varietà di loop basati su campioni in 7 livelli di intonazione. Nello specifico, i loop sono suddivisi per genere e offrono collezioni di loop che suonano bene insieme. Music Maker si occuperà di adattare i livelli di intonazione, la velocità e il ritmo.

La presenza di effetti speciali ti aiuterà a rendere la tua musica unica: le funzioni di Music Maker faranno si che il tuo suono possa competere con produzioni professionali. Tutto grazie alla presenza di effetti essenziali per voce, chitarra e batteria, oltre a tutto ciò che ti serve per l’editing professionale del suono.

Utilizza Music Maker 2024 Free oppure puoi acquistare MUSIC MAKER 2024 PREMIUM al costo di 59.99 euro ma se vuoi un servizio del tutto professionale puoi optare per MUSIC MAKER 2024 PREMIUM (Loops Unlimited) al costo di 149, euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.