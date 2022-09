Crea un portafoglio crypto in pochi passi con Coinhouse

Se siete indecisi su quali crypto investire tra le centinaia di coin e token presenti su CoinMarketCap, Coinhouse è il broker che potrebbe fare al caso vostro.

Il team di esperti di Coinhose a messo a punto 3 portafogli per aiutarvi nella scelta delle crypto sulle quali investire.

Per visualizzare i portafogli basterà accedere alla propria area clienti e cliccare su “Scopri il tuo profilo”. Rispondendo alle domande individuerete il vostro profilo di rischio e, in base alle vostre risposte, l’algoritmo di Coinhouse vi indirizzerà verso il portafoglio più adatto al vostro profilo di investitore.

Una volta letta l’allocazione consigliata, è possibile acquistare gli asset corrispondenti sulla piattaforma.

I 3 portafogli di Coinhouse

CORE Un portafoglio incentrato su asset storici: Bitcoin ed Ethereum.

LARGE CAP Una selezione dei progetti più promettenti sul mercato.

ALL CAP Un portafoglio che cerca la performance su progetti ad alto potenziale ma più rischiosi.

Oltre ai portfafogli di investimento Coinhouse offre dei conti di risparmio in criptovalute, che permettono di ottenere un rendimento annuo fino al 6% e di investire i vostri fondi in modo indipendente a partire da 1 euro.

Aprire un”libretto crypto“con Coinhouse non richiede alcuna tassa di iscrizione e zero commissioni. Potrete gestire i vostri conti risparmio in modo indipendente con facilità. I vostri fondi resteranno disponibili in qualsiasi momento e potrete ritirarli senza commissioni di uscita.

I conti di risparmio in criptovalute sono disponibili in Bitcoin, Ether e Stablecoin USDT.

Per aprire un conto con Coinhouse clicca qui.

Coinhouse

Coinhouse è un broker di criptovalute regolamentato e con un ufficio fisico e un service desk nel cuore di Parigi, a La Maison du Bitcoin. Fondato in Francia nel 2014, questo brOker è nato con l’obiettivo di rendere le criptovalute accessibili a tutti ed ha dimostrato negli anni di essere un broker affidabile e con buona reputazione.

