Crea un sito professionale con l'editor AI di IONOS: è gratis per un anno

Realizzare un sito professionale non è mai stato così semplice: con MyWebsite Now Starter, IONOS propone una promozione imperdibile che permette di creare un sito completo GRATIS per un intero anno. Il pacchetto include dominio, e-mail personalizzata e un editor intuitivo basato su Intelligenza Artificiale.

Un editor supportato da AI

Il punto di forza dell’offerta IONOS è l’editor semplice e rapido, ideale anche per chi vuole ottenere un sito professionale senza competenze tecniche. Sono disponibili diversi strumenti avanzati e supportati da Intelligenza Artificiale, come il generatore di testi IA che ti permette di produrre contenuti originali in tempo reale e funzioni di ottimizzazione contenuti.

La piattaforma offre decine di template responsive progettati da esperti, tutti ottimizzati per una resa impeccabile su ogni dispositivo. Le sezioni predefinite facilitano la costruzione di pagine coerenti, pronte per il posizionamento SEO.

L’offerta include certificato SSL, e-mail professionale, assenza di pubblicità, dominio gratuito e possibilità di aggiungere un negozio online completo di opzioni di pagamento e spedizione.

MyWebsite Now Starter è proposto con uno sconto eccezionale di 216 euro: riscatta subito un anno di IONOS gratis. Un’occasione ideale per creare il tuo sito, risparmiare e ottenere supporto dedicato con uno strumento altamente professionale e ricco di funzionalità.