Crea video professionali con Filmora: occhio allo sconto Black Friday!

Wondershare lancia le offerte del Black Friday 2021 sul suo portfolio di prodotti per la grafica. Uno dei più interessanti e importanti è Filmora, software per montare e modificare video ora in offerta a 34,99 Dollari all’anno. Si tratta della promozione più grande mai proposta per il programma professionale in questione da quando è disponibile sul mercato.

Black Friday Wondershare: che sconto su Filmora!

A cosa serve esattamente Filmora? Si tratta di un software per editing video professionale, ma semplice da utilizzare e facile da imparare. Con pochi click potrete accedere a una vasta gamma di strumenti pensati per modificare a dovere i filmati di vostro interesse, perfezionandoli. Potrete aggiungere animazioni personalizzate, o effetti video d’ogni tipo. O ancora, troverete funzionalità per motion tracking, modifica dell’audio, green screen, split screen e un controllo completo sul colore.

Con l’aggiornamento alla versione Filmora X 10.5, Wondershare ha introdotto sticker in realtà aumentata, ritratti potenziati da intelligenza artificiale, effetti audio inediti e molto altro ancora. Insomma, avete capito: Filmora ha tutto ciò che serve per proporre al pubblico video di alta qualità con le giuste modifiche.

Per chi fosse ancora titubante sulla bontà del prodotto, ricordiamo che è disponibile una versione gratuita di prova con tutte le funzionalità Premium. Così facendo, potrete testare Filmora prima di procedere con l’acquisto per un massimo di 7 giorni. Una volta convinti, sarà sufficiente recarsi sul sito ufficiale e accedere allo sconto da 49,99 Dollari a 34,99 Dollari per utenti Windows o 36,39 Dollari anziché 51,99 Dollari per utenti macOS. Si tratta del 30% in meno rispetto al prezzo base. Il prezzo riguarda l’abbonamento annuale e il pagamento potrà essere effettuato con PayPal, carte di credito o bonifico bancario. Piccola nota a margine: il prezzo citato non include l’IVA, aggiunta invece all’inserimento nel carrello assieme a 24 mesi di assicurazione sulla disponibilità del download per 24 mesi dopo l’acquisto.