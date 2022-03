Creact e Stargraph: compravendita in euro di NFT da collezione certificati

Il progetto di Creact per Stargraph è un nuovo strumento pensato per acquistare, vendere e scambiare contenuti digitali simbolici e del tutto esclusivi. Parliamo dei token non fungibili, meglio noti come NFT, che grazie alla piattaforma creata dalla digital agency potranno essere ottenuti attraverso una normale transazione in euro.

L’obiettivo è quello di fornire agli appassionati di questo nuovo mercato digitale un posto sicuro, tracciabile e trasparente dove acquistare e conservare i propri NFT da collezione certificati.

Creact e Stargraph: il progetto per la compravendita in euro di NFT da collezione

Luigi Marino, CEO di Creact, spiega che il progetto Stargraph mira ad integrare la vendita di NFT e la creazione di un portafoglio per l’utente in cui conservare i suoi token non fungibili. Il tutto nasce allo scopo di rispondere alle crescenti necessità di un mercato in costante sviluppo, in cui gli utenti possono conservare nel loro portafoglio digitale qualcosa di unico e di raro.

Per questa ragione, la digital agency campana si è posta l’obiettivo di garantire la transazione in euro come metodo di pagamento dato che gran parte degli utenti sono in possesso di carte di credito piuttosto che di criptovalute. Tuttavia, si sta sempre attenti alle evoluzioni del mercato e non si esclude di poter pagare questi NFT anche con moneta digitale in futuro.

Creact è nota anche per essersi distinta sul mercato tecnologico grazie alla creazione del “CTO as a Service“. Si tratta infatti di un responsabile tecnico messo a disposizione delle imprese che ne richiedono la consulenza al fine di ottenere le migliori performance attraverso l’utilizzo delle ultime tecnologie del momento.

Gli NFT, i token non fungibili, rappresentano uno speciale gettone crittografico che indica l’atto di proprietà e il certificato di autenticità su un bene unico, digitale o fisico. L’attribuzione della proprietà è scritta su una catena di blocchi, nota come blackchain: ciò rende questi gettoni non intercambiabili.

Sono particolarmente utilizzati nell’arte crittografica, negli oggetti da collezione digitale e stanno lentamente entrando anche nel mercato dei videogiochi. È un sistema in rapida diffusione anche in Italia che viaggia di pari passo con il crescente utilizzo delle criptovalute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.