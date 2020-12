Economica e compatta, Creality 3D Ender 3 è una stampante 3D con caratteristiche pensate per un primo contatto con questa affascinante tecnologia. Oggi è possibile acquistarla al prezzo di 149,99 euro su eBay.

Creality 3D Ender 3, la stampante a 149,99 euro

Con un volume di stampa pari a 220x220x250 millimetri permette di dar vita a oggetti di piccole dimensioni in modo semplice, controllando le operazioni dal piccolo display in dotazione. È compatibile con i filamenti PLA, ABS e TPU (inclusi nella confezione 5 metri di PLA).

Al prezzo di 149,99 euro, Creality Ender 3 è un buon investimento per chi desidera prendere confidenza con la tecnologia della stampa in tre dimensioni. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 10.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay.

