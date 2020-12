Potente e versatile, il Surface Book 3 lanciato quest’anno da Microsoft è l’incarnazione del laptop moderno secondo il gruppo di Redmond. La sua versione con display da 15 pollici viene oggi offerta su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino e consegna garantita prima di Natale.

Il laptop Surface Book 3 oggi in offerta

Dando uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche spiccano il pannello touchscreen con risoluzione 3240×2160 pixel, il processore Intel Core i7-1065G7 affiancato dalla scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 256 GB per lo storage. Come si può vedere nelle immagini qui allegate può essere utilizzato come un portatile, in modalità tablet ruotando lo schermo oppure staccando le due componenti (display e tastiera).

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Approfittando oggi dello sconto del 21% sul prezzo di listino praticato da Amazon si porta a casa (e si mette sotto l’albero) uno dei migliori laptop in circolazione.