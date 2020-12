Tastiera meccanica Corsair scontata di 40 euro

Se siete alla ricerca di un bel regalo di Natale, o semplicemente di una nuova tastiera per voi, oggi Amazon propone un’ottima offerta sulla Corsair K70 RGB MK.2. Si tratta di una tastiera meccanica pensata prevalentemente per i videogiocatori, ma che nel caso specifico si adatta perfettamente alla produttività e alla scrittura.

Corsair K70 RGB MK.2: caratteristiche tecniche

In generale infatti questo tipo di prodotto è strutturato per soddisfare le necessità dei giocatori più esigenti, che pretendono reattività ed affidabilità da ogni singola pressione. Tuttavia la variante della tastiera che propone Amazon è quella equipaggiata con interruttori Cherry MX Blu. Stiamo parlando dell’azienda leader nella produzione di switch meccanici, ed i Blu in particolare sono quelli che meglio si adattano alla digitazione. Questo perché offrono un feedback sia tattile che sonoro (click) ad ogni pressione, che rende la scrittura decisamente più piacevole e soprattutto più precisa.

Naturalmente però, come premesso, è un prodotto perfetto per i videogiochi, ragione per la quale troviamo alcune funzioni dedicate proprio a questi. Prima particolarità che caratterizza la tastiera di Corsair è la presenza dei tasti multimediali dedicati, che accompagnano il layout completo di tastierino numerico. Presente, come suggerisce il nome, la retroilluminazione RGB per-key, personalizzabile quindi per ogni singolo tasto. Non manca la memoria integrata da 8MB che permette di salvare direttamente sulla tastiera ben 3 profili diversi, sia per l’illuminazione che per la configurazione dei tasti.

Materiali e costruzione sono di altissimo livello, con una scocca superiore completamente in alluminio spazzolato e un comodo poggiapolsi removibile. Oggi Amazon propone uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino, fissandolo a soli 129,99 euro.