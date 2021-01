Stop obbligato per chi sta cercando una stampante 3D e non vuol spendere troppo: il modello Creality Ender 3X 3D Printer oggi è proposto su eBay al prezzo di soli 144,49 euro. Sullo store la spesa visualizzata è 169,99 euro, ma dopo aver premuto su “Compra subito” viene immediatamente applicato lo sconto.

Stampante 3D in offerta: Creality Ender 3X 3D Printer

Con un volume di stampa 220x220x250 mm permette di creare oggetti di medie dimensioni. È dotata di estrusore MK-8, di un sistema per il riscaldamento rapido ed è compatibile con i filamenti PLA, ABS, TPU o di altro tipo con spessore pari a 1,75 mm. La facilità di utilizzo è uno dei suoi principali punti di forza.

Al prezzo di soli 144,49 euro, Creality Ender 3X 3D Printer è la scelta ideale per chi desidera avvicinarsi all’affascinante mondo delle stampanti 3D. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.